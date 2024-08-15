السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية هولندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية مملكة هولندا كاسبار فيلدكامب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة، ومستجدات جهود إنهاء الحرب على القطاع، وخفض التصعيد في المنطقة.

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