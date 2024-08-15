شكرا لمتابعة خبر عن نزاهة : القبض على ضابط سابق بأمن الدولة تورط في تلقي رشوة ب ٣٠ مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم الخميس ، قضية جنائية ، إذ تم القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة أثناء استلامه شيك بمبلغ ثلاثين مليون ريال ، مقابل ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري مرتبطة برجل أعمال .

وأوضح مصدر مسؤول في “نزاهة” ، أنه تم القبض على المواطن/ سعد بن إبراهيم اليوسف – ضابط برتبة عقيد متقاعد لحظة استلامه شيك بمبلغ ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال ، مستغلاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة المقيمة/ آمنة محمد علي عبدالله – يمنية الجنسية – تدعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدعونه، وقيامهما بجمع مبلغ ثمانين مليون ريال من مواطنين مدعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم/ محمد سليم عطفه – سوري الجنسية -، والمقيم/ عادل نجم الدين – سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.

وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.