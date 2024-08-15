شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الدمام والأحساء.. القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، فقد وصلت درجة الحرارة على القيصومة إلى 48 درجة مئوية.

وفي المرتبة الثانية جاءت الدمام والأحساء، وسجلتا 47 درجة، ثم المدينة المنورة والعلا وبريدة بـ45 درجة مئوية.

