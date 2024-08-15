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المملكة ترحب بقرار البرهان فتح معبر مساعدات إنسانية إلى مدينة الفاشر

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واس- جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رحبت المملكة العربية بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر ادري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر في ظل ظروف الوضع الإنساني المتدهور.
وتنوه المملكة بما لهذه الخطوة من أثر إيجابي يعالج الاحتياجات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات وتأمين العاملين في المجال الإنساني.

في هذا السياق أجرى وفد المملكة لدى مؤتمر جنيف مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وومثل الاتحاد الأفريقي لبحث تقديم مساعدات طارئة وفق آلية مشتركة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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