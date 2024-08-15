شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بقرار البرهان فتح معبر مساعدات إنسانية إلى مدينة الفاشر والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية