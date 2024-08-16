شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تختتم برنامج "نادي خطوة الصيفي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اختتمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في المنطقة برنامج "نادي خطوة الصيفي" في نسخته الثانية، بحضور وكيل أمارة منطقة الباحة د. عبدالمنعم بن ياسين الشهري.

واستفاد من البرنامج أكثر من 25 طفلًا وطفلة، أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في ورش عمل تعليمية، وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

تعزيز المهارات

واستهدف البرنامج الذي استمر 8 أيام، تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والاجتماعية والحرفية للأطفال ذوي الإعاقة في المنطقة، لتعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم في بيئة داعمة ومشجعة بالشراكة مع عدة جهات حكومية وتطوعية.



دعم متواصل

وشمل العديد من الفعاليات المتنوعة التي صُممت خصيصًا لتلائم احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.وشهد الحفل الختامي للبرنامج استعراضًا لأهم الأنشطة التي جرى تنفيذها، كما كُرم الأطفال المشاركين.

وأعربت مديرة الجمعية نجود الغامدي عن شكرها وتقديرها إلى أمير منطقة الباحة، على دعمه المتواصل لأعمال الجمعية واهتمامه الكبير بفئة ذوي الإعاقة.

وأكدت أهمية استمرارية مثل هذه البرامج التي تسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.