شكرا لقرائتكم خبر عن الرابط والشروط.. وكالة الفضاء تطلق مسابقة "أبعاد" للتصوير الفلكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء السعودية يوم الخميس، إطلاق مسابقة التصوير الفلكي "أبعاد"، بهدف تمكين وتحفيز الأفراد في مجالات علوم الفلك والفضاء، من خلال تشجيع الاهتمام بالتصوير الفلكي وزيادة الوعي العلمي بعلوم الفلك والفضاء، وصولًا إلى بناء مجتمع مبدع ومنتج.
كما يأتي إطلاق المسابقة ضمن مساعي الوكالة لإثراء المحتوى العربي، وتوسيع آفاق المجتمع بعلوم الفلك والفضاء.
إضافة إلى تحفيز الأفراد على استكشاف مجالات التصوير الفلكي كأداة للتعبير الفني والاستكشاف العلمي، وتحقيق الاستدامة في الفهم العلمي عبر تعزيز استمرارية التعليم الفلكي من خلال مبادرات مبتكرة.
ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة من الهواة والمحترفين لاستعراض مواهبهم الفنية، وتقديم إبداعاتهم من خلال الموقع الرسمي للوكالة، ويمكنهم رفع مشاركاتهم من خلال هذا الرابط.
ويختص مسار "المجموعة الشمسية" بالكواكب والشمس والقمر والمذنبات مستهدفًا الهواة والمحترفين.
فيما يعمل المسار الثالث "فضاء السعودية" على ربط الأجرام السماوية بالتراث والمعالم الوطنية، ويستهدف المحترفين والهواة والمبتدئين.
ويستمر التقدم للمسابقة حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر المقبل.
كما ذكرت الوكالة أنها ستقيم معرضًا خاصًا تستعرض من خلاله فرص واسعة لتأهيل المشاركين، وتعتزم إقامة ورش عمل ومعرض مختص في التصوير الفلكي.
ولفت إلى أن الوكالة تولي أمر إشراك جميع فئات المجتمع في هذه المسابقة اهتمامًا خاصًا سواء كانوا هواة أو محترفين، بهدف خلق بيئة تفاعلية تسهم في تنمية المهارات وتشجيع المواهب داخل المملكة على استكشاف الفضاء بطرق مبتكرة ومتاحة.
وشددت على منع استخدام الصور المعدلة أو المنتجة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يكون المشارك سعودي الجنسية أو مقيما بالمملكة، وأن تكون الصور المقدمة ملتقطة داخل المملكة، وأن تكون خلال فترة المسابقة.
وسيجري تقييم المشاركات على عدة مراحل، تشمل التقييم الأولي من قبل لجنة مختصة، ثم ترشيح الأعمال المتأهلة للتقييم النهائي، وصولًا إلى إعلان المشاركات التسع الفائزة.
كما يأتي إطلاق المسابقة ضمن مساعي الوكالة لإثراء المحتوى العربي، وتوسيع آفاق المجتمع بعلوم الفلك والفضاء.
إضافة إلى تحفيز الأفراد على استكشاف مجالات التصوير الفلكي كأداة للتعبير الفني والاستكشاف العلمي، وتحقيق الاستدامة في الفهم العلمي عبر تعزيز استمرارية التعليم الفلكي من خلال مبادرات مبتكرة.
ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة من الهواة والمحترفين لاستعراض مواهبهم الفنية، وتقديم إبداعاتهم من خلال الموقع الرسمي للوكالة، ويمكنهم رفع مشاركاتهم من خلال هذا الرابط.
3 مساراتوتشتمل المسابقة على 3 مسارات رئيسة، يركز الأول "الفضاء العميق" على تصوير المجرات والسدم والنجوم، ويستهدف المحترفين في التصوير الفلكي.
ويختص مسار "المجموعة الشمسية" بالكواكب والشمس والقمر والمذنبات مستهدفًا الهواة والمحترفين.
فيما يعمل المسار الثالث "فضاء السعودية" على ربط الأجرام السماوية بالتراث والمعالم الوطنية، ويستهدف المحترفين والهواة والمبتدئين.
ويستمر التقدم للمسابقة حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر المقبل.
كما ذكرت الوكالة أنها ستقيم معرضًا خاصًا تستعرض من خلاله فرص واسعة لتأهيل المشاركين، وتعتزم إقامة ورش عمل ومعرض مختص في التصوير الفلكي.
إبداع التصوير الفلكيوهن "أبعاد"، أكد المشرف على المسابقة رائد الفضاء السعودي علي القرني، أنها تمثل فرصة فريدة لإبراز الجوانب الجمالية للفضاء الواسع وتوثيقها من منظور إبداعي، مشيرًا إلى أن المسابقة لا تسعى إلى تعزيز الوعي بعلوم الفلك فقط، بل لتشجيع الإبداع في مجال التصوير الفلكي.
ولفت إلى أن الوكالة تولي أمر إشراك جميع فئات المجتمع في هذه المسابقة اهتمامًا خاصًا سواء كانوا هواة أو محترفين، بهدف خلق بيئة تفاعلية تسهم في تنمية المهارات وتشجيع المواهب داخل المملكة على استكشاف الفضاء بطرق مبتكرة ومتاحة.
شروط المشاركةودعت الوكالة إلى التقيد بعدد من الشروط التي يتعين على المشاركين الالتزام بها لضمان التأهل، في مقدمتها التقيد بمشاركة واحدة في كل مسار، مع تأكيدها أن فرصة التأهل للفوز مقتصرة على مسار واحد.
وشددت على منع استخدام الصور المعدلة أو المنتجة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يكون المشارك سعودي الجنسية أو مقيما بالمملكة، وأن تكون الصور المقدمة ملتقطة داخل المملكة، وأن تكون خلال فترة المسابقة.
وسيجري تقييم المشاركات على عدة مراحل، تشمل التقييم الأولي من قبل لجنة مختصة، ثم ترشيح الأعمال المتأهلة للتقييم النهائي، وصولًا إلى إعلان المشاركات التسع الفائزة.