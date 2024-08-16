شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لإصدار الجواز الإلكتروني للتابعين أقل من 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت الجوازات السعودية فيديو تعريفيًا يبين خطوات إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين لمن هم أقل من 10 سنوات.
وجاءت الخطوات حسبما جاء عبر حساب الجوازات على منصة إكس كما يلي:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار خدمات أفراد الأسرة.
- خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.
- طلب إصدار جواز شخصي.
- اختيار فرد الأسرة.
- تحميل الصورة.
- الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.
- اختيار عنوان التوصيل.
- سداد رسوم التوصيل.
- تأكيد طلب عملية الإصدار.
وجاءت الخطوات حسبما جاء عبر حساب الجوازات على منصة إكس كما يلي:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار خدمات أفراد الأسرة.
- خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.
- طلب إصدار جواز شخصي.
- اختيار فرد الأسرة.
- تحميل الصورة.
- الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.
- اختيار عنوان التوصيل.
- سداد رسوم التوصيل.
- تأكيد طلب عملية الإصدار.