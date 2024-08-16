10 خطوات لإصدار الجواز الإلكتروني للتابعين أقل من 10 سنوات

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هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.