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10 خطوات لإصدار الجواز الإلكتروني للتابعين أقل من 10 سنوات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدرت الجوازات فيديو تعريفيًا يبين خطوات إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين لمن هم أقل من 10 سنوات.
وجاءت الخطوات حسبما جاء عبر حساب الجوازات على منصة إكس كما يلي:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار خدمات أفراد الأسرة.
- خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.
- طلب إصدار جواز شخصي.
- اختيار فرد الأسرة.
- تحميل الصورة.
- الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.
- اختيار عنوان التوصيل.
- سداد رسوم التوصيل.
- تأكيد طلب عملية الإصدار.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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