شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح شديدة.. أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد " بالإنذار الأحمر" من هطول أمطار غزيرة على 5 مناطق في المملكة اليوم الجمعة، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية . أماكن الأمطار مكة المكرمة: الجموم والكامل والعرضيات والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والخرمة والموية وتربة ورنية.

المدينة المنورة: المهد ووادي فرع والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.

الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.

عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.