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مع رياح شديدة.. أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد" بالإنذار الأحمر" من هطول أمطار غزيرة على 5 مناطق في المملكة اليوم الجمعة، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن الأمطار

مكة المكرمة: الجموم والكامل والعرضيات والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: المهد ووادي فرع والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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