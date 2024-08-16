شكرا لمتابعة خبر عن وفاة يمني بصاعقة رعدية في جازان بسبب الجوال ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لقى يمني مصرعه إثر تعرضه لصاعقة رعدية خلال التقاطه صورا بالهاتف في ضمد بجازان

وأظهر مقطع مروع لحظة حدوث عاصفة برقية قوية ضربت المكان وبينما كان الشخص اليمني يلتقط صورا ضربته العاصفة ولقى حتفه في الحال

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من خطورة استخدام أجهزة الاستقبال، وخاصة الهواتف الجوالة أثناء حدوث الرعد والصواعق وهطول الأمطار؛ لكون هذه الأجهزة ذات قدرة عالية على جذب الشحنات الكهربائية التي تحملها الصواعق؛ مما يتسبب تعرض مستخدميها لإصابات قد تصل إلى حد الوفاة في أحيان كثيرة.