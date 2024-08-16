شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : عدد أيام الدراسة عالميا تتراوح بين 176 يوما و204 أيام ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن عدد ايام الموسم الدراسي عالميًّا يتراوح بين 176 و204 أيام ، ويتأرجح بين 25 و30 أسبوعًا، و يتوافق ويتناغم نظام الدراسة عالمياً مع المناخ.

وأكد الزعاق في فقرته الخاصة علي قناة العربية ، أن الدراسة تبدأ مع موسم الخريف وينتهي في الصيف وتحديداً في شهر سبتمبر، وتنتهي يوليو. وحسابيًّا تبدأ في موسم سهيل، وتنتهي بموسم التوي.

وأضاف الزعاق أنه في عام 1852م سُنّ قانون التمدرس في الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي يُلزم جميع الأطفال بالانخراط في المنظومة التعليمية، ويفرض غرامات مالية على الآباء الذين يمنعون أطفالهم من التعليم.

والجدير بالذكر أن اول مدرسة نظامية بالمملكة كانت تسمي بدار التوحيد وتحديداً بالطائف و التي قطعت شوطاً في مسيرة التعليم يربو عن 75 عاماً، كأول مدرسة نظامية أسّسها الملك عبدالعزيز، عندما أمر رحمه الله في عام 1364هـ بإنشاء أول دار لتعليم العلوم العربية والشرعية.