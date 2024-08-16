شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار الأمطار الرعدية والسيول على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.

كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.