شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. استمرار الموجة الحارة والأمطار على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح والأفلاج والخرج والسليل.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح والأفلاج والخرج والسليل.
أمطار خفيفةويتوقع المركز أن تشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 15, 2024
للتفاصيل https://t.co/EuX2jmoh7A #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/wZiDK8aKMM
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق في المملكة اليوم الجمعة، وهي مكة المكرمة وعسير وجازان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.