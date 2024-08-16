شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. استمرار الموجة الحارة والأمطار على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

أمطار خفيفة

أمطار غزيرة

المركز الوطني للأرصاد

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أمطار غزيرة

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الدمام - شريف احمد - نبهمن استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح والأفلاج والخرج والسليل.ويتوقع المركز أن تشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.نبهبالإنذار الأحمر" من هطولعلى 3 مناطق في المملكة اليوم الجمعة، وهي مكة المكرمة وعسير وجازانوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية