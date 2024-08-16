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الأماكن والمواعيد.. استمرار الموجة الحارة والأمطار على الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح والأفلاج والخرج والسليل.

أمطار خفيفة

ويتوقع المركز أن تشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق في المملكة اليوم الجمعة، وهي مكة المكرمة وعسير وجازان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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