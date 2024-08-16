شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على المدينة المنورة وبدر والعيص والحناكية وخيبر.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. أمطار غزيرة نبه المركز الوطني للأرصاد " بالإنذار الأحمر" من هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق في المملكة اليوم الجمعة، وهي مكة المكرمة وعسير وجازان .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية .

