"الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على نجران

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار حبونا وخباش ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة 12 ظهرًا، وستستمر حتى الساعة 11 مساءً.كما هطلت مساء أمس الخميس، أمطار رعدية تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.