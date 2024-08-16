السعودية | الأمن العام يقيم معرضًا توعويًا بمدينة الرياض لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام الأمن العام، معرضًا توعويًا لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي 1446هـ، ويستمر حتى (17 أغسطس 2024م) في مجمع النخيل مول بمدينة الرياض من الـ (3) مساءً حتى الـ (10) مساءً.

ويستعرض الأمن العام، جهود دوريات الأمن والإدارة العامة للمرور في تنظيم حركة السير للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات أثناء التوجه إلى المجمعات التعليمية، وبث رسائل توعوية في مجال السلامة العامة والتحذير من ارتكاب المخالفات المرورية.

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