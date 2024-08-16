السعودية | جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة تختتم برنامج “نادي خطوة الصيفي” في نسخته الثانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اختتمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة برنامج “نادي خطوة الصيفي” في نسخته الثانية، بحضور وكيل أمارة منطقة الباحة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري.

وهدف البرنامج الذي استمر 8 أيام، إلى تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والاجتماعية والحرفية للأطفال ذوي الإعاقة في المنطقة، لتعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم في بيئة داعمة ومشجعة بالشراكة مع عدة جهات حكومية وتطوعية.

وشمل العديد من الفعاليات المتنوعة التي صُممت خصيصاً لتلائم احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 25 طفلًا وطفلة، أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في ورش عمل تعليمية، وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وشهد الحفل الختامي للبرنامج استعراضاً لأهم الأنشطة التي تم تنفيذها، كما تم تكريم الأطفال المشاركين.

من جانبها، أعربت مديرة الجمعية نجود الغامدي، عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الباحة، على دعمه المتواصل لأعمال الجمعية واهتمامه الكبير بفئة ذوي الإعاقة، مؤكدةً أهمية استمرارية مثل هذه البرامج التي تسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

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