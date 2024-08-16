السعودية | 4 معايير للحصول على دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي

وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم يأتي مساندًا لخدماتها المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم، بما يضمن المساهمة في سد احتياجاتهم ومساعدتهم على توفير المستلزمات الدراسية وتجهيزهم لبداية العام الدراسي الجديد.

وسيتم إيداع المبالغ الخاصة بدعم الحقيبة المدرسية، والزي المدرسي في حسابات المستفيدين المؤهلين، حيث سيشمل الدعم جميع طلبة التعليم العام المنتظمين دراسيًا.

وتقدم الوزارة إضافة للمعاش الأساسي حزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: (الدعم الخاص بالغذاء، دعم الكهرباء، الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).

وتتضمن معايير الحصول على دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، أن تكون الأسرة مؤهلة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وأن يكون الطالب منتظماً دراسياً في التعليم العام، وأن يكون عمر الطالب من 6 إلى 18 سنة، وأن يكون الطالب مسجلاً في نظام “نور”.

وتسعى “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.