شكرا لمتابعة خبر عن طيار سعودي ينجو من الموت بأعجوبة بعد تجمد طائرته في السماء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الطيار السعودي مشعل بن فهد السديري ، عن تعرض طائرته الخاصة للتجمد أثناء تحليقه فوق جبال الألب السويسرية ، موضحاً كيفية تعامله مع الموقف وإنقاذ حياته من موت محقق .

ونشر السديري مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس» ، إذ أظهر الصقيع الذي داهم طائرته فوق جبال الألب التي تغطيها الثلوج ، لتنعدم الرؤية انعدامًا شبه كامل عنده .

وأكد على أن الصقيع الذي ضرب طائرته من طراز «دايموند DA42» ، على ارتفاع 19 ألف قدم ، من المواقف الصعبة التي واجهها في رحلته الطويلة .

ووجه الطيار مشعل بن فهد السديري نصيحة لجميع للطيارين بالابتعاد عن السحاب عندما تكون درجة الحرارة أقل من صفر إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر .

ويُذكر أن الطيار السعودي أنجز قبل أيام رحلة طويلة حول العالم استغرقت 27 يومًا ، إذ بدأ رحلته يوم 9 يوليو الماضي من مطار الثمامة بالرياض وعاد يوم 4 أغسطس الجاري .