شكرا لقرائتكم خبر عن التفكير بشكل إيجابي والاهتمام بالصحة.. أهم نصائح استقبال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أهمية التفكير الإيجابي تجاه الدراسة من جانبه قدم المستشار التربوي "رائد بن سالم المطير" مباركته بالعودة لمقاعد الدراسة، والتي هي فرحة للجميع وبخاصة الأسر والطلاب وتعتبر البداية الفعلية للحياة الطبيعية، ومن منطلق ذلك هناك عدة أمور يجب على الطلاب القيام بها لضمان بداية ناجحة للموسم الدراسي الجديد وهي التفكير الإيجابي من خلال الحفاظ على موقف إيجابي تجاه التحديات والمواد الدراسية الجديدة، مما يساعد على تجاوز الصعوبات بكل يسر وسهولة. المطير

وتحديد أهداف دراسية بوضع أهداف واضحة لما يريدون تحقيقه خلال الفصل الدراسي، وتنظيم الوقت، بالتخطيط لكيفية تقسيم الوقت بين الدراسة والأنشطة والراحة لضمان توازن صحي سليم، والتواصل مع المعلمين وزملاء الدراسة، من خلال بناء علاقة جيدة مع المعلمين وزملاء الصف للتعاون والمساعدة في الدراسة.

وكذلك إنشاء بيئة دراسة مناسبة بتجهيز مكان مريح وهادئ للدراسة في المنزل لضمان التركيز والفعالية، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية بالتأكد من الحصول على قدر كافٍ من النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة التمارين تنمية المهارات العقلية وأكد المطير على أهمية الاهتمام بالتغذية العقلية، بقراءة الكتب أو المقالات التي تحفز العقل وتساهم في توسيع المعرفة خارج نطاق المواد الدراسية، والتفاعل في الفصل بالمشاركة الفعالة في الحصص الدراسية من خلال الحوار والمناقشة، لتحسين الفهم وتعزيز العلاقة مع المعلمين.

إلى جانب أهمية التسجيل في الأنشطة اللاصفية والبحث عن الأنشطة الإضافية التي يمكن المشاركة فيها، مثل: الأندية الطلابية أو الفرق الرياضية والتطوع، وتحفيز النفس من خلال تحديد مكافآت صغيرة للإنجازات التي تحققها خلال العام الدراسي للحفاظ على الدافعية نحو التعلم، والتواصل مع المستشار الأكاديمي الذي يساعد ذلك على تحديد مسار واضح للأهداف الأكاديمية والمهنية، والحصول على طريق سهل للتفوق والتميز الدراسي.

وبالختام تمنى "المطير" التوفيق لأبنائنا وبناتنا لإعلاء اسم وطننا الغالي في مختلف المحافل الداخلية والدولية. تعزيز التطوير والصحة والخصال الجيدة فيما رحب المستشار التربوي والمهني "تركي علي هزازي" بالطلبة وقال: "بأنه ومع بداية العام الدراسي الجديد 1446 هـ، عليكم بثلاث:

تقدير الذات بنظرتك لنفسك، وهذا لا يكون إلا بالعلم الذي تجمله الأخلاق وتزينه المهارات، من خلال المذاكرة اليومية والتركيز والبعد عن المشتّات. هزازي

وجودة الحياة التي تتمثل بالاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، وهذا يكون من خلال

والإحسان وهو أرفع الخصال، ويكون بالحرص على المنافسة على التفوق والمشاركة في المسابقات الدولية والمحلية، والمشاركة في البرامج والأنشطة اللاصفية في المدرسة لتنمية المهارات وصقلها.

وأضاف: "وأخيرًا أوصيكم بالبعد عن كل ما فيه خطر على الأمن والسلامة أو يكون فيه اذى عليكم مع تمنياتي لكم بالتفوق والنجاح".

الدمام - شريف احمد - مع بداية العام الدراسي الجديد، وجه تربويون عددًا من الإرشادات للطلاب والطالبات، والتي من شأنها خلق عامًا دراسيًا ناجحًا ، حيث تناول التربويون جوانب هامة في حياة الطالب الدراسية، منها الإيجابية والحرص على الوقت والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة وتسخير القدرات فيما ينفع الطالب في حياته الدراسية.من جانبه قدم المستشار التربوي "رائد بن سالم المطير" مباركته بالعودة لمقاعد الدراسة، والتي هي فرحة للجميع وبخاصة الأسر والطلاب وتعتبر البداية الفعلية للحياة الطبيعية، ومن منطلق ذلك هناك عدة أمور يجب على الطلاب القيام بها لضمان بداية ناجحة للموسم الدراسي الجديد وهي التفكير الإيجابي من خلال الحفاظ على موقف إيجابي تجاه التحديات والمواد الدراسية الجديدة، مما يساعد على تجاوز الصعوبات بكل يسر وسهولة.وتحديد أهداف دراسية بوضع أهداف واضحة لما يريدون تحقيقه خلال الفصل الدراسي، وتنظيم الوقت، بالتخطيط لكيفية تقسيم الوقت بين الدراسة والأنشطة والراحة لضمان توازن صحي سليم، والتواصل مع المعلمين وزملاء الدراسة، من خلال بناء علاقة جيدة مع المعلمين وزملاء الصف للتعاون والمساعدة في الدراسة.وكذلك إنشاء بيئة دراسة مناسبة بتجهيز مكان مريح وهادئ للدراسة في المنزل لضمان التركيز والفعالية، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية بالتأكد من الحصول على قدر كافٍ من النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة التمارين الرياضية للمحافظة على الطاقة والتركيز.وأكد المطير على أهمية الاهتمام بالتغذية العقلية، بقراءة الكتب أو المقالات التي تحفز العقل وتساهم في توسيع المعرفة خارج نطاق المواد الدراسية، والتفاعل في الفصل بالمشاركة الفعالة في الحصص الدراسية من خلال الحوار والمناقشة، لتحسين الفهم وتعزيز العلاقة مع المعلمين.إلى جانب أهمية التسجيل في الأنشطة اللاصفية والبحث عن الأنشطة الإضافية التي يمكن المشاركة فيها، مثل: الأندية الطلابية أو الفرق الرياضية والتطوع، وتحفيز النفس من خلال تحديد مكافآت صغيرة للإنجازات التي تحققها خلال العام الدراسي للحفاظ على الدافعية نحو التعلم، والتواصل مع المستشار الأكاديمي الذي يساعد ذلك على تحديد مسار واضح للأهداف الأكاديمية والمهنية، والحصول على طريق سهل للتفوق والتميز الدراسي.وبالختام تمنى "المطير" التوفيق لأبنائنا وبناتنا لإعلاء اسم وطننا الغالي في مختلف المحافل الداخلية والدولية.فيما رحب المستشار التربوي والمهني "تركي علي هزازي" بالطلبة وقال: "بأنه ومع بداية العام الدراسي الجديد 1446 هـ، عليكم بثلاث:تقدير الذات بنظرتك لنفسك، وهذا لا يكون إلا بالعلم الذي تجمله الأخلاق وتزينه المهارات، من خلال المذاكرة اليومية والتركيز والبعد عن المشتّات.وجودة الحياة التي تتمثل بالاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، وهذا يكون من خلال الرياضة والأكل الصحي والنوم المبكر ودفع الأفكار السلبية.والإحسان وهو أرفع الخصال، ويكون بالحرص على المنافسة على التفوق والمشاركة في المسابقات الدولية والمحلية، والمشاركة في البرامج والأنشطة اللاصفية في المدرسة لتنمية المهارات وصقلها.وأضاف: "وأخيرًا أوصيكم بالبعد عن كل ما فيه خطر على الأمن والسلامة أو يكون فيه اذى عليكم مع تمنياتي لكم بالتفوق والنجاح".