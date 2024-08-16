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سائحان كويتيان يوضحان سبب تحويل وجهة سفرهما إلى ⁧‫تبوك .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أقدم سائحان من ⁧‫الكويت‬⁩ على تحويل وجهة سفرهما إلى ⁧‫تبوك‬⁩ بسبب تضاريسها المتنوعة وشواطئها البكر.

وقال أحد السائحان : كنت دائما أسافر إلى الخارج ولكن عندما جئت إلى تبوك اكتشفت تضاريسها الجميلة وأمور أخرى كثيرة لم أكن أعلم بها وحبيت تبوك لتنوعها “.

وتابع ” البحر البكر جميل جدا قمنا بتجربة الغوص فيه ، فضلا عن مشاهدة الأماكن التاريخية بتبوك والتي تتميز بندرتها وكذلك شاهدنا ألمها واستمتعنا بأجواء تبوك الفريدة “.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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