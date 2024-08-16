شكرا لمتابعة خبر عن سائحان كويتيان يوضحان سبب تحويل وجهة سفرهما إلى تبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أقدم سائحان من الكويت على تحويل وجهة سفرهما إلى تبوك بسبب تضاريسها المتنوعة وشواطئها البكر.
وقال أحد السائحان : كنت دائما أسافر إلى الخارج ولكن عندما جئت إلى تبوك اكتشفت تضاريسها الجميلة وأمور أخرى كثيرة لم أكن أعلم بها وحبيت تبوك لتنوعها “.
وتابع ” البحر البكر جميل جدا قمنا بتجربة الغوص فيه ، فضلا عن مشاهدة الأماكن التاريخية بتبوك والتي تتميز بندرتها وكذلك شاهدنا ألمها واستمتعنا بأجواء تبوك الفريدة “.