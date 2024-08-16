شكرا لمتابعة خبر عن سائحان كويتيان يوضحان سبب تحويل وجهة سفرهما إلى ⁧‫تبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم سائحان من ⁧‫الكويت‬⁩ على تحويل وجهة سفرهما إلى ⁧‫تبوك‬⁩ بسبب تضاريسها المتنوعة وشواطئها البكر.

وقال أحد السائحان : كنت دائما أسافر إلى الخارج ولكن عندما جئت إلى تبوك اكتشفت تضاريسها الجميلة وأمور أخرى كثيرة لم أكن أعلم بها وحبيت تبوك لتنوعها “.

وتابع ” البحر البكر جميل جدا قمنا بتجربة الغوص فيه ، فضلا عن مشاهدة الأماكن التاريخية بتبوك والتي تتميز بندرتها وكذلك شاهدنا ألمها واستمتعنا بأجواء تبوك الفريدة “.