شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متفاوتة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت الليلة الماضية، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وصامطة، بيش، وأحد المسارحة، والحرث.

وكذلك العارضة، وأبوعريش ، والداير بني مالك ، والدرب ، وفيفاء ، والعيدابي ، والطوال . وضمد، وهروب والرّيث، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها. أمطار رعدية ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.