شكرا لقرائتكم خبر عن "بر جازان" توزع 35 ألف كسوة وحقيبة مدرسية تزامنًا مع العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

شراكة مجتمعية

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان اليوم، مبادرة "فرحتكم تسعدنا" مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.ووزعت الجمعية 15000 حقيبة مدرسية و20000 كسوة مدرسية و20000 سلة غذائية يستفيد منها الطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها.وأوضح رئيس الجمعية خالد آل حيدر، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية من خلال توفير الحقائب المدرسية بجميع مستلزماتها وكسوة العودة للمدرسة، بالإضافة إلى السلال الغذائية والكسوة للطلاب والطالبات، وذلك تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 1446هـ.وشرعت الجمعية في توزيعها على أسر الأيتام والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات منطقة جازان والمراكز والقرى التابعة لها.