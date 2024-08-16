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عبر طائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطن في مسقط لاستكمال علاجه بالمملكة

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اليوم -الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقلت السفارة في مسقط ، اليوم، مواطن بطائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لتلقي العلاج.
وأفادت السفارة السعودية عبر منشور على منصة "إكس" بأنه: "انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان، تم نقل مواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه داخل المملكة، نسأل الله له الشفاء العاجل".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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