شكرا لقرائتكم خبر عن عبر طائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطن في مسقط لاستكمال علاجه بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نقلت السفارة السعودية في مسقط ، اليوم، مواطن بطائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لتلقي العلاج.
وأفادت السفارة السعودية عبر منشور على منصة "إكس" بأنه: "انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان، تم نقل مواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه داخل المملكة، نسأل الله له الشفاء العاجل".
وأفادت السفارة السعودية عبر منشور على منصة "إكس" بأنه: "انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان، تم نقل مواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه داخل المملكة، نسأل الله له الشفاء العاجل".