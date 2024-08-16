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الحكم على رجل بدفع 50 ألف ريال للمس فتاة دون إذنها.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف المتخصص في الاستشارات القانونية والأسرية، الدكتور علي الشويش، عن عقوبة رجل تحرش بسيدة من خلال لمس يدها بدون إذنها أثناء تأدية عملها.

أوضح الشويش، خلال استضافته ببرنامج “الشارع السعودى”، المذاع بقناة ، كيف أنصف القضاء تلك السيدة بتعويض 50 ألف ريال مع عقوبة المتحرش.

وقال الشويش: “إحدى السيدات تعمل في القطاع الخاص بأحد المطاعم، تقدمت بدعوى ضد رجل بسبب لمسه يدها”.

وأضاف :” كان بلمسة فقط ليدها دون إذن، وقضت المحكمة بإلزام المتحرش بدفع تعويض 50 ألف ريال للمرأة في حينه”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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