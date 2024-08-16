شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية وطبية والان نبدء بالتفاصيل

50 خيمة

خدمات العلاجية

338 حقيبة إيوائية

235 سلة غذائية

25 ألف ربطة خبز

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركز فاطمة بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمديرية سيئون في محافظة حضرموت دفعة جديدة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي.وثمّن نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة لشئون المديريات الصحراوية خالد عبدالله العامري جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم مختلف القطاعات الحيوية في اليمن وبالأخص القطاع الصحي، مؤكداً أهمية الدعم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لليمنيين التي ستسهم في تخفيف معاناة المرضى والمصابين.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 229 حقيبة إيوائية و282 خيمة للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي عبس وحيران بمحافظة حجة.واستفاد منها 1.692 فرداً بواقع 282 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 50 خيمة و50 حقيبة إيوائية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.واستفاد منها 540 فردًا بواقع 90 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وراجع العيادات 199 مستفيدًا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يوليو 2024م، منهم 53 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و74 فردًا في عيادة الحالات الطارئة، و64 مريضًا في عيادة الباطنية، و6 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 51 مستفيدًا في عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ 192 مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 11 حالة، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 338 حقيبة إيوائية استفاد منها 1.954 فرداً، و1.050 حقيبة عناية شخصية.واستفاد منها 6.038 فرداً من الأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية الحواتة بولاية القضارف في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 235 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين ومتضرري السيول والأمطار في محلية القولد بالولاية الشمالية في جمهورية السودان.واستفاد منها 1.351 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.ووزع المخبز 25.000 ربطة خبز يومياً خلال الفترة من 1 وحتى 7 أغسطس 2024م؛ للعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.