شكرا لمتابعة خبر عن نجاح أول عملية زراعة كلى تبادلية بين زوجين في الدمام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو نجاح الفرق الطبية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية الوطني بالرياض، في إجراء عملية “زراعة كلى تبادلية”، بين زوجين من المرضى ومتبرعيهم بنجاح لأول مرة على مستوى المملكة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر.

وأوضح التقرير المصور الذى نشرته قناة الاخبارية، ان مريضة بمستشفى الملك عبدالعزيز في العقد الخامس من عمرها تعانى من فشل كلوى لم يتطابق معها أبنائها للتبرع لها وأدرجت في البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر للأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى، وفي مستشفى المدام حضر كتب ع لزوجته ولم يتطابق معها أيضا وتتم عملية التبادل التبرعية بين الحالتين.

وتتمحور فكرة البرنامج حول تبادل الكلى بين الأسر للأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى بحيث يتم تبادل الأعضاء بين عائلتين أو أكثر في حال عدم تطابق العضو المتبرع به من شخص حي مع المريض..

ولفت المركزالسعودي لزراعة الأعضاء أن البرنامج يهدف إلى زيادة أعداد المتبرعين الأحياء وتجاوز مشكلة عدم توافق فصائل الدم و الأنسجة بين المتبرع والمريض القريب، وتوفير فرص أكبر لمرضى الفشل الكلوي المسجلين على قوائم الانتظار لزراعة الكلى، بما يتواءم مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.