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قبل العودة للمدارس.. ازدحام المكتبات في الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كل عام مع قرب بداية العام الدراسي إقبالاً كبيراً على المكتبات والقرطاسيات في منطقة الباحة ، من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتأمين المستلزمات الدراسية.
ويحرص أولياء الأمور على تجديد المستلزمات الدراسية مع بداية كل عام دراسي كالدفاتر والأقلام والحقائب، ما يخلق إحساساً بالجدية والاستعداد للعام الجديد.
ازدحام المكتبات مع قرب العام الدراسي في الباحة - واس

العودة للمدارس

وتسعى المكتبات والقرطاسيات لجذب العملاء من خلال تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات بأشكال وألوان جذابة، مما يزيد الرغبة في الشراء.
ازدحام المكتبات مع قرب العام الدراسي في الباحة - واس

ورصدت عدسة هيئة وكالة الأنباء خلال جولتها في عدد من المكتبات إقبال أولياء الأمور والطلاب والطالبات لشراء كل ما يحتاجونه لبدء عام دراسي جديد .
ازدحام المكتبات مع قرب العام الدراسي في الباحة - واس
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