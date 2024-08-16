شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العودة للمدارس.. ازدحام المكتبات في الباحة والان نبدء بالتفاصيل



ويحرص أولياء الأمور على تجديد المستلزمات الدراسية مع بداية كل عام دراسي كالدفاتر والأقلام والحقائب، ما يخلق إحساساً بالجدية والاستعداد للعام الجديد.

العودة للمدارس وتسعى المكتبات والقرطاسيات لجذب العملاء من خلال تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات بأشكال وألوان جذابة، مما يزيد الرغبة في الشراء.



ورصدت عدسة هيئة وكالة الأنباء

الدمام - شريف احمد - كل عام مع قرب بداية العام الدراسي إقبالاً كبيراً على المكتبات والقرطاسيات في منطقة الباحة ، من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتأمين المستلزمات الدراسية.ويحرص أولياء الأمور على تجديد المستلزمات الدراسية مع بداية كل عام دراسي كالدفاتر والأقلام والحقائب، ما يخلق إحساساً بالجدية والاستعداد للعام الجديد.وتسعى المكتبات والقرطاسيات لجذب العملاء من خلال تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات بأشكال وألوان جذابة، مما يزيد الرغبة في الشراء.ورصدت عدسة هيئة وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها في عدد من المكتبات إقبال أولياء الأمور والطلاب والطالبات لشراء كل ما يحتاجونه لبدء عام دراسي جديد .