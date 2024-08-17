شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. عواصف رعدية وأمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

الدمام - شريف احمد - شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ تصل إلى متوسطةٍ مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بأجزاء بقطاع السراة ومنتزهاتها.شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات , بلجرشي , والعقيق , وبني حسن ، والقرى , والمندق , والمخواة , وقلوة , والحجرة , وغامد الزناد ,والمراكز التابعة لها ، وعددًا من منتزهاتها.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.