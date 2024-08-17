شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. أسباب نقص الدفعات المالية وكيفية تقديم شكوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في بعض الأحيان يتسلم المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور، الدفعة المالية منقوصة، دون أن يعلم السبب.

وحدد دليل الأسئلة الشائعة للضمان الاجتماعي المطور أسباب نقص الدفعات المالية،

وقال الدليل إم تحديد قيمة المعاش الشهري يخضع للمراجعة الشهرية ويتأثر بأي تغيير يعرض على حالة الأسرة الاقتصادية مثل:

ارتفاع دخل أحد أفراد الأسرة

وجود وظيفة، ترك وظيفة

نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة



ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الاستحقاق المستحق، بمراجعة حاسبة المعاش على الرابط وعند تحقق المستفيد من وجود نقص في مبلغ المعاش يمكنه رفع شكوى مالية للنظر في مبلغ المعاش.



ما هي آلية رفع شكوى مالية بسبب نقص مبلغ الدعم؟



وبحسب ما ذكره الدليل، يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية بعد الدخول على المنصة والذهاب إلى أيقونة الدفعات المالية ثم اختيار: