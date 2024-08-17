شكرا لمتابعة خبر عن مجلس التعاون يرحب بقرار فتح معبر “أدري” لإيصال المساعدات الإنسانية للسودان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي ، بقرار مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بفتح معبر “أدري” الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

وأكد أن هذه الخطوة المهمة ستسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن المتضررين من الحرب، ومنع المجاعة، وتحسين الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان والمناطق المحيطة بها.

كما شدد معاليه على الموقف الثابت لمجلس التعاون تجاه الأزمة السودانية، مؤكدا أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ودعم السودان في مواجهة تطورات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية.