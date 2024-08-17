شكرا لمتابعة خبر عن الصحة العامة تنبه من السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي جدري القرود بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت هيئة الصحة العامة، اليوم السبت، تنبيهًا من السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار فيروس “جدري القرود “Mpox” بها.

وأكدت الصحة العامة، أنه لم يتم رصد فيروس “جدري القرود “Mpox” النمط الأول المتسبب بإعلان الطارئة الصحية عالمياً بالمملكة حتى الآن.

وأوضحت أن النظام الصحي في المملكة قوي وفعال وهو ما يجعله قادرا على مواجهة مختلف المخاطر الصحية.

وأشارت إلى أن المملكة اتخذت الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للعمل على قوة الرصد والحد من انتشار الفيروس وتفشيه بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد من المواطنين والمقيمين.