شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين محطتي قياس في جازان وبيش.. "البيئة" تُعَزِّز شبكة الرصد المائي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

قياس مستويات المياه

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تركيب أجهزة إلكترونية متطورة لمراقبة مستويات المياه بشكل آني في بحيرة سد جازان وسد بيش، مزودة بأنظمة نقل بيانات إلى غرف التحكم، وقاعدة بيانات لعرض وتحليل المعلومات، لدعم اتخاذ قرارات فعّالة بشأن فتح وإغلاق بوابات السدود.يأتي هذا ضمن مشروع زيادة تغطية الشبكة الهيدرولوجية للرصد المائي بالمملكة، الذي يهدف إلى تعزيز نظام رصد المتغيرات المؤثرة على مصادر المياه الجوفية والسطحية.ويشمل المشروع قياس كميات الأمطار، معدلات البخر، مستويات المياه السطحية في بحيرات السدود، ومستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة؛ لتطوير منظومة شاملة لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالمياه في المملكة.وأوضحت الوزارة أنها تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعين رئيسيين لمراقبة مصادر المياه، لتركيب (200) جهاز لقياس مستويات المياه في بحيرات السدود، بالإضافة إلى (800) كاميرا مراقبة، كمرحلة أولى لنقل كل ما يطرأ من تغيرات لحظية على هذه السدود.وأضافت الوزارة أنه سيتم كذلك التوسع في تركيب أجهزة لقياس الأمطار بعدد (70) جهاز، و(20) جهاز لرصد العوامل المناخية، و(20) جهاز لقياس مستوى المياه في بحيرات السدود، بالإضافة إلى (60) جهاز لرصد التغير في مستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة بنظام نقل البيانات الآني إلى قاعدة البيانات وغرفة التحكم بالوزارة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد نقاط قياس مصادر المياه الجوفية والسطحية القائمة حالياً والجاري تنفيذها ارتفع إلى (1400) نقطة، يتضمن ذلك أيضًا عددًا من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى توسيع نطاق الشبكة الهيدرولوجية في المملكة، وذلك كجزء من جهود الإدارة المتكاملة لمصادر المياه.إلى ذلك، أفادت الوزارة أنه تم تركيب أجهزة قياس أمطار بعدد (32) جهاز موزعة على المحافظات والقرى في مناطق الرياض، عسير، جازان، والباحة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل في الوقت الحالي على استكمال بقية مناطق المملكة.