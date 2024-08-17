شكرا لقرائتكم خبر عن استعداد نفسي.. "اليوم" ترصد مشاعر الأسر والطلاب في موسم جدة قبل بدء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

استعداد للدراسة

الدمام - شريف احمد - في آخر ايام الإجازة واقتراب العودة للمدارس رصدت ”اليوم“ من خلال جولتها، مشاعر الأسر والطلبة الذين كانوا يستمتعون بأحد مناطق موسم جدة في نهاية الإجازة.وأوضحوا خلال حديثهم أن الاستمتاع بالإجازة في ظل التنوع الترفيهي، أحد أهم أسباب تحسين الظروف المحيطة، وتجديد النشاط لبدء العام الدراسي بنفسية جيدة وبجد واجتهاد.أوضح صالح القرشي، أنه جاء مع أهله في "الويكند" الأخير في الإجازة لتجديد النشاط وللاستمتاع بالفعاليات والبرامج الترفيهية المتنوعة في المنطقة، موضحاً أن ذلك جزء من استعداد للموسم الدراسي، خصوصاً أن هذا العام هو العام الاخير في الثانوية.وأكد فيصل الشريف، أنه الآن سيذهب إلى المدرسة ليختتم مشواره الدراسي بالابتدائية وهو في قمة حماسه للمدرسة، وأضاف أنه يحب المشاركة في الإذاعه المدرسية كما أنه يحفظ 3 أجزاء من القرآن ويدرس حتى يصبح طيارًا.وقال إسلام حاتم، إنه استمتع بموسم جدة وهو مشتاق لأصحابه في الصف السادس، وذكرت الطالبة المصرية شهد حاتم، أنها تتمنى أن تصبح سيدة أعمال معبرة عن استمتاعها في الموسم، وقالت إنها متحمسة للعودة للصفوف الدراسية وستحكي لصديقاتها في مصر عن تجربتها في موسم جدة.وبين محمد دخيل الله، أنه تواجد مع أبناءه وأحفادة ليستشعروا ويختتموا الإجازة بجو عائلي وأسري يصنع السعادة لهم ليدخلوا موسم الدراسة بكل اجتهاد بعد أن أكملوا شراء المستلزمات المكتبية والزي الدراسي منذ أسبوعين.وقالت ريتاج حمدان، إنها حضرت أفضل تجربة ترفيهية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة في منطقة ”سيتي ووك“، والتي تعد أحد أهم وأضخم مناطق التقويم، متمنيه ان تصبح مهندسة في يوماً ما.وأوصى عزام الحوشاني والذي قدم مع ولد خاله من القصيم إلى جدة لقضاء الاسبوع الاخير من الاجازة الصيفية زملائه بالاستعداد الامثل للدراسة متمنياً ان يتخصص الهندسة أو طب بعد الانتهاء من اخر سنته في الثانوية داعياً الله أن يوفق الجميعواشاد نايف القحطاني بموسم جدة الذي خلق فعاليات ترفيهية مميزة خلال الإجازة، وبين أن الترفيه جزء من استعادة النشاط والدخول في أجواء الدراسية بروح عالية تحقق تطلعاته الدراسية.وأشار فراس القحطاني إلى جمال موسم جدة، بعد أن قضى أوقات ممتعه مع أصدقائه، موضحاً أنه مستعد لموسم الدراسة ودخول الاختبارات التحصيلي والقدرات.وقال علي نصر حسن، في الصف الثاني الثانوي، إنه في آخر أيام الإجازة قرر مع أصدقائه الذهاب للسيتي ووك وحضور البرامج الترفيهية المتنوعة في المنطقة، والقيام بالمشاركة في عدد من التجارب الترفيهية التفاعلية، وذلك لتغيير النفسية قبل بدء الدراسة.