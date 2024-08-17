شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان.

وشملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وصامطة، وبيش، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبوعريش، والداير بني مالك، وفيفاء، والعيدابي، وهروب والرّيث، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

