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طقس السعودية.. أمطار على جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان.
وشملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وصامطة، وبيش، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبوعريش، والداير بني مالك، وفيفاء، والعيدابي، وهروب والرّيث، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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