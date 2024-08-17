حراج المدينة المنورة يودع الرطب ويستقبل التمور

بدأ سوق المدينة المنورة للتمور، استقبال إنتاج المزارع من التمور والتحريج عليها بعد شهرين من حراج الرطب، إذ تشتهر مزارع المنطقة بأنواع مختلفة من الرطب والتمور التي تطلب على مستوى المناطق والخليج والعالم ويتم تصديرها وتوزيعها خلال الحراجات من خلال مسوقين «مسفرين» على تلك المناطق إضافة إلى التصدير الخارجي عبر المنافذ الدولية، كما تعمل عدد من الجهات في المدينة المنورة إلى إطلاق حملة للتعريف والترويج عن تمور المدينة والميزة النسبية لنخيل المدينة وإنتاجها المميز من التمور.

وبدأ سوق التمور للمدينة استقبال انتاج المزارع من التمور بأنواعها المختلفة من الصقعي والعجوة والعنبرة والصفاوي والكثير من الأنواع في حين بدأ إنتاج المزارع من الرطب بالتقلص من الحراج بعد شهرين من نزوله للسوق وتحديدًا في منتصف يونيو.

وتشهد منطقة وادي الصفراء غرب المدينة أول طلائع الرطب ويتم إنزاله السوق بداية من ذلك التاريخ قبل توافد المزارع الأخرى في المناطق القريبة من المدينة.

بيانات المزارع

وحضرت لأول مرة استمارات المزارعين على كراتين التمور في الحراج بعد وضع بيانات المزارع والكميات والوزن وكذلك التغليف مع باركود «استجابة سريعة» تشمل على بيانات المزارع وجميع المعلومات في منصة مركز النخيل للتمور على كراتين التمور حيث يتم تسجيل جميع بيانات المزارع والمشتري من خلال مركز النخيل للتمور عبر أجهزة آلية وأفراد متواجدين في الحراج.

في المقابل تم تخصيص مسار خاصة للجمعيات التعاونية في حراج تمور المدينة وذلك لمساعدة المزارعين في شمال منطقة المدينة من خلال توفير الخدمات والتقنيات وتعزيز القيمة المضافة للمزارعين بهدف تحسين حالة الأعضاء الاقتصادية ومكافحة الآفات الزراعية وتنمية القطاع الزراعي وتوفير مستلزماته من البذور والأسمدة والمبيدات والتسويق الزراعي وإقامة المهرجانات الزراعية التسويقية.

في حين اشتكى عدد من المزارعين لـ«دوت الخليج» من استمرار البيع والشراء بحراج سوق التمور والرطب تحت مظلات بلا تكييف وإغلاق للسوق للحفاظ على الإنتاج وكذلك استقبال الزبائن لأطول وقت ممكن وتوفير الخدمة للدلالين من خلال صالات مكيفة يقدم فيها الدلال تسويقه للمنتج وكذلك استقبال جميع فئات المجتمع في فترة ارتفاع درجات الحرارة.

أكشاك بيع

إلى ذلك وفر مركز النخيل للتمور وبالتنسيق مع فرع البيئة والزراعية والمياه أكشاك لبيع التمور والرطب للشباب السعودي على مسار خاص بجانب الحراج وذلك دعمًا وتشجيعًا للشباب للعمل في المواسم الزراعية والتسويق لأهم منتجات المدينة المنورة.

حراج تمور المدينة

01 بدء انزال التمور للسوق

02 تقلص الرطب من السوق

03 مسار خاص للجمعيات التعاونية

04 مسفرين لترحيل التمور والرطب لخارج المدينة

05 أكشاك حديثة للشباب للمشاركة بالبيع بالسوق

06 استمارات تحمل بيانات المزارع على الكراتين