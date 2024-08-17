وأكدت وقاية أن النظام الصحي في المملكة قوي وفعال وهو ما يجعله قادراً على مواجهة مختلف المخاطر الصحية حيث اتخذت المملكة الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للعمل على قوة الرصد والحد من انتشاره، وأشارت "وقاية" إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية كما نبهت إلى عدم السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار الفايروس.
كانت هذه تفاصيل خبر وقاية: لم يتم رصد جدري القرود في المملكة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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