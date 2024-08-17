وقاية: لم يتم رصد جدري القرود في المملكة حتى الآن

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية" أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بـ "جدري القرود النمط الأول" حتى الآن في المملكة.

وأكدت وقاية أن النظام الصحي في المملكة قوي وفعال وهو ما يجعله قادراً على مواجهة مختلف المخاطر الصحية حيث اتخذت المملكة الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للعمل على قوة الرصد والحد من انتشاره، وأشارت "وقاية" إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية كما نبهت إلى عدم السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار الفايروس.