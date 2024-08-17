التعليم تؤكد جاهزيتها لاستكمال العملية التعليمية من خلال 3 فصول

أكدت وزارة التعليم جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لاستكمال العملية التعليمية من خلال ثلاثة فصول دراسية. وتستقبل غدا مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد. كما يواصل الكادر التعليمي والإداري في مختلف مناطق المملكة أعمالـهم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.



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