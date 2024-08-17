جامعة الملك خالد ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في تصنيف شنغهاي

حققت جامعة الملك خالد تقدمًا نوعيًّا في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات للعام 2024 حيث ارتقت الجامعة إلى المرتبة 401-500 على مستوى العالم، وإلى المرتبة الـ 5 بين الجامعات السعودية ، مما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على الصعيدين الوطني والدولي. ويأتي هذا التقدم انعكاسًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز قدراتها البحثية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.



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