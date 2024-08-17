استطلاع حول البنود التعاقدية لنقل البيانات الشخصية

البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية -تيسير-، وذلك قبل نهاية 30 أغسطس 2024م. دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حولمن خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية -تيسير-، وذلك قبل نهاية 30 أغسطس 2024م. وتهدف الوثيقة إلى وضع بنود تعاقدية قياسية في العقود والاتفاقيات التي تتضمن نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية، ويأتي إطلاق هذا الاستطلاع من منطلق حرص «سدايا» على أن يكون مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.



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