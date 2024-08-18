شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد العودة للمدارس.. ”اليوم“ ترصد انطلاق الدراسة وعودة الطلاب للفصول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد اليوم الأحد ستة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 30 ألف مدرسة في جميع أنحاء المملكة، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد بعد إجازة صيفية امتدت لأكثر من شهرين ونصف.

وشملت هذه الخدمات توفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، وتجهيز القاعات الدراسية، وتوفير النقل المدرسي للطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمات الإسعافات الأولية والأمن والسلامة.

وأكدت وزارة التعليم على جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، بما في ذلك صيانة المباني المدرسية وتجهيز الفصول الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية.

الانضباط المدرسي



وشددت الوزارة على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول، داعية إلى تسجيل حالات الغياب في نظام نور الإلكتروني وإشعار أولياء الأمور بذلك، مؤكدة على أهمية التعاون بين المدرسة والمنزل لضمان نجاح العملية التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن المنهجية التعليمية الجديدة التي تم اعتمادها للعام الدراسي الحالي تركز على التفاعل وتطوير المهارات، وأن جميع المواد الدراسية اللازمة متوفرة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

وتعول الوزارة على تضافر جهود المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور لدعم الطلاب وتحفيزهم لتحقيق أفضل النتائج التعليمية في هذا العام الدراسي.

برنامج اليوم المدرسي



يشار إلى أن المدارس بمراحلها الثلاث ستبدأ في تطبيق التوقيت الصيفي لبداية الدوام المدرسي ويبدأ طابور الاصطفاف الصباحي في مدارس منطقة الرياض في تمام السادسة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى السادسة والنصف، وفي تعليم الخرج يبدأ الطابور السادسة والنصف، فيما تبدأ الحصة الأولى السادسة و45 دقيقة، وفي تعليم الشرقية يبدأ الطابور الساعة السابعة، فيما تبدأ الحصة الأولى السابعة والربع صباحاً، وفي بقية إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة سيكون طابور الاصطفاف الصباحي السادسة و45، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة صباحاً.