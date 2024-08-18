شكرا لقرائتكم خبر عن مع العودة للمدارس.. "التعليم" تحذر من إغراق الطلاب بالهدايا في الأسبوع التمهيدي والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز السلوكيات الإيجابية

دعم مناسب

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على ضرورة اتباع نهج تربوي متوازن خلال الأسبوع التمهيدي، محذرة من مغبة الإفراط في توزيع الهدايا على الطلاب دون ربطها بأهداف تربوية واضحة.وأكدت الوزارة أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى تشتيت الطلاب عن الأهداف الأساسية للبرنامج التمهيدي، وبالتالي تعيق تحقيق النتائج المرجوة منه.ودعت الوزارة إلى استخدام الهدايا بشكل مدروس، بحيث تكون بمثابة مكافآت تعزز السلوكيات الإيجابية وتحفز الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة التعليمية.وحثت على تجنب تكرار الأنشطة والإجراءات ذاتها كل عام دراسي، مشددة على أهمية مراعاة الفروقات الفردية بين الطلاب والتغيرات التي تطرأ على المجتمع التعليمي.وأشارت إلى أن هذا النمط التقليدي قد يضعف من قدرة البرنامج التمهيدي على تلبية احتياجات الطلاب المتغيرة وتوفير البيئة المناسبة لهم للتكيف مع المدرسة.وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية التزام أولياء الأمور بحضور أبنائهم خلال الأيام الأولى من الدراسة، مشيرة إلى أن غياب الطلاب خلال هذه الفترة يحرمهم من فرصة التهيئة النفسية والاجتماعية التي يقدمها الأسبوع التمهيدي، وقد يؤثر سلبًا على استعدادهم للعام الدراسي الجديد.ومع ذلك، نبهت الوزاة إلى أن استمرار حضور أولياء الأمور مع أبنائهم طوال أيام الأسبوع التمهيدي قد يعيق عملية التكيف ويمنع الطلاب من تطوير مهارات الاستقلالية.ودعت أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في الأنشطة المدرسية بشكل مستقل، مع تقديم الدعم اللازم دون تدخل مفرط.وشددت الوزارة على الدور المحوري للمرشدين الطلابيين في رصد المشكلات السلوكية والنفسية لدى الطلاب خلال الأسبوع التمهيدي.وحذرت من أن انشغال المرشدين بتنفيذ الأنشطة الصفية على حساب دورهم الأساسي في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب قد يؤدي إلى تفويت حالات تحتاج إلى تدخل عاجل، مما يؤثر على اندماج الطلاب بشكل كامل في العملية التعليمية.