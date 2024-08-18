1.6 مليون طالب وطالبة يعودون لمدارسهم بالرياض

أنهت إدارة التعليم بمنطقة الرياض استعداداتها لاستقبال وعودة ما يزيد على 1.6 مليون طالب وطالبة في جميع مدارسها والمحافظات التابعة لها؛ لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1446 اليوم.

وثمن مدير تعليم الرياض، الدكتور نايف الزارع، دعم القيادة الرشيدة المتواصل لقطاع التعليم وحرصها على تهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، مؤكدًا أهمية تظافر الجهود التعليمية في الميدان من الكوادر الإشرافية ‏والتعليمية والإدارية، وتفاعل أولياء الأمور والأسر من خلال المتابعة ‏والدعم والتشجيع لأبنائهم لتحقيق الأهداف المنشودة.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الإدارة تشترك في الحملة الاتصالية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «واصل شغفك»، وذلك من خلال عدد من المواد الاتصالية والإعلامية المتنوعة التي تستهدف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمجتمع التعليمي بشكل عام.

وأبان أن الحملة تستعرض عددًا من الرسائل الاتصالية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء للعودة للمدارس، بوصفها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات، كما تتضمن رسائل اتصالية خاصة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.