شكرا لمتابعة خبر عن تدشين أول رحلة دولية من القاهرة إلى مطار عرعر .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة تجمع مطارات الثاني مساء اليوم، عن تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار عرعر ، وذلك بحضور كبار المسؤولين من شركة تجمع مطارات الثاني، وممثلي طيران النيل، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية العاملة في المطار .

ويأتي ذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي أن تدشين أولى الرحلات الدولية من جمهورية مصر العربية والقادمة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار عرعر الدولي إنجاز يعكس التزامنا بتحقيق احدى مستهدفات إستراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية، كذلك الإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من رؤية ٢٠٣٠ من خلال تطوير البنية التحتية لمطارات المملكة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين. حيث تعد هذه الرحلة تأكيداً على السعي الحثيث نحو تعزيز مكانة مطاراتنا كمراكز حيوية للنقل الجوي في المنطقة.”

وقدم مسرحي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومتابعته الدائمة وحرصه المستمر على استقطاب رحلات دولية اخرى لمطار عرعر الدولي، ورفع معايير تجربة المسافر في جميع مطارات منطقة الحدود الشمالية .

ومن المتوقع أن تسهم هذه الرحلة في تسهيل حركة المسافرين بين المملكة ومصر، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي الوثيق بين البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن شركة تجمع مطارات الثاني تدير ٢٢ مطاراً محلياً ودولياً داخل المملكة وتواصل العمل على توسيع شبكة الرحلات الدولية من مختلف المطارات التي تديرها.