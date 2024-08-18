شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

طقس اليوم

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواجوبين أن حالة الطقس تلك تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وتصاحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.