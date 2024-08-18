السعودية | البريد السعودي “سبل” يشارك بإيصال الكتب المدرسية لمدارس التعليم العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك البريد السعودي “سبل” بإيصال الكتب المدرسية لمختلف المدارس في أنحاء المملكة ضمن خطة زمنية محددة، وذلك استعداداً لبداية العام الدراسي 1446ه- 2024م.

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة البريد السعودي “سبل”، حيث جرى إيصال ما يزيد عن 59 ألف طرد من الكتب المدرسية في 150 مدينة ومحافظة بمختلف أنحاء المملكة.

وتستهدف الشراكة بين الجانبين، تقديم خدمات نقل وإيصال الكتب المدرسية، طبقًا لأفضل معايير الجودة والموثوقية العالمية، وذلك من خلال أسطول نقل متكامل ومجهز بأحدث التقنيات من مركبات أسطول الميل الأخير.

ويسعى البريد السعودي ” سبل” لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، كمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية على مستوى المنطقة.

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