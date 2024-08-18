عبوات كرتونية لمحاصيل الأحساء

يطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، الأحد المقبل مبادرة، توزيع عبوات «كرتون» ترويجية للمنتجات الزراعية للمزارعين في الأحساء، وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك في مقر المركز الارشادي للمزرعة المتكاملة في مخطط الغويبة الزراعي، وتستهدف المبادرة، توزيع العبوات على جميع الحيازات الزراعية في الأحساء، التي فيها إنتاج محاصيل زراعية، وبحد أدنى 50 عبوة كرتونية لكل حيازة زراعية، وترتفع عدد العبوات تبعًا لمساحة الحيازة الزراعية، وكميات المحاصيل الزراعية.

3 و5 كيلوجرامات

طرحت إدارة القطاع غير الربحي والتطوع في مكتب الوزارة بالأحساء، أمس 50 فرصة تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لأعمال التطوع في توزيع العبوات على المزارعين، ومن المقرر أن تكون آلية التوزيع من خلال وصول موظفي مكتب الوزارة والمتطوعين للمزارع، وتزويدهم بالعبوات، بحجمين مختلفين «3 كيلوجرامات، و5 كيلوجرامات».

نموذج جمالي

بدورهم، أشاد مزارعون في واحة الأحساء، بالمبادرة، التي وصفوها بالنوعية، والأولى من نوعها، إذ كانت مقتصرة سابقًا على الرطب فقط، وهي خطوة نحو الوصول بتسويق المحاصيل الزراعية في عبوات كرتونية، مصممة بنموذج جمالي، والحفاظ على الوزن، سهولة التداول والتنقل، والتخزين، أكثر سلامة للمحاصيل الزراعية، موضحين أن توقيت توزيع العبوات على المزارعين «مناسب»، ويتزامن مع تزايد المحاصيل الزراعية الصيفية، التي تشتهر فيها الأحساء كاللومي الحساوي، والباميا، والبصل، واللوز، والبطيخ، والتين، والعنب، والرطب، والطرح، والتوت، والجزر، وغيرها، لافتين إلى أن تلك المبادرة، ستكون محفزة لجميع المزارعين في استبدال كل أنواع التعبئة المختلفة «الأكياس» البلاستيكية، إلى عبوات كرتونية، مضيفين أن تجربة تسويق «الرطب» بعبوات كرتونية في الأحساء، حققت مزايا عديدة من بينها: التخزين لفترة زمنية أطول، والحفاظ على جودة المنتج.