عبوات كرتونية لمحاصيل الأحساء

3 و5 كيلوجرامات
طرحت إدارة القطاع غير الربحي والتطوع في مكتب الوزارة بالأحساء، أمس 50 فرصة تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لأعمال التطوع في توزيع العبوات على المزارعين، ومن المقرر أن تكون آلية التوزيع من خلال وصول موظفي مكتب الوزارة والمتطوعين للمزارع، وتزويدهم بالعبوات، بحجمين مختلفين «3 كيلوجرامات، و5 كيلوجرامات».
نموذج جمالي
بدورهم، أشاد مزارعون في واحة الأحساء، بالمبادرة، التي وصفوها بالنوعية، والأولى من نوعها، إذ كانت مقتصرة سابقًا على الرطب فقط، وهي خطوة نحو الوصول بتسويق المحاصيل الزراعية في عبوات كرتونية، مصممة بنموذج جمالي، والحفاظ على الوزن، سهولة التداول والتنقل، والتخزين، أكثر سلامة للمحاصيل الزراعية، موضحين أن توقيت توزيع العبوات على المزارعين «مناسب»، ويتزامن مع تزايد المحاصيل الزراعية الصيفية، التي تشتهر فيها الأحساء كاللومي الحساوي، والباميا، والبصل، واللوز، والبطيخ، والتين، والعنب، والرطب، والطرح، والتوت، والجزر، وغيرها، لافتين إلى أن تلك المبادرة، ستكون محفزة لجميع المزارعين في استبدال كل أنواع التعبئة المختلفة «الأكياس» البلاستيكية، إلى عبوات كرتونية، مضيفين أن تجربة تسويق «الرطب» بعبوات كرتونية في الأحساء، حققت مزايا عديدة من بينها: التخزين لفترة زمنية أطول، والحفاظ على جودة المنتج.
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