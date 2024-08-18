شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 472 ألف اختبار.. "الشرقية" تتصدر مراكز مراقبة السموم في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تصدر الشرقية

مراكز مراقبة السموم

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمختلف المناطق والمحافظات أجرت مليونًا و646 ألفًا و373 اختبارًا خلال العام الماضي.واوضحت أن المراكز والبالغ عددها 10، باشرت «493,569» عينة منها «299,241» عينة بيولوجية، و«194,328» عينة مضبوطة.وتصدر مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية قائمة المراكز من حيث عدد الاختبارات حيث أكثر من «472,676» فحصاً مخبري خلال العام الماضي 2023؛ لـ «93,293» عينة.وتضمنت «58,109» عينات بيولوجية، و«35,184» فحصًا مخبريًّا للعقاقير التي يُساء استعمالها.فيما حل مركز مراقبة السموم بالرياض في المرتبة الثانية بعدد «348,764» اختباراً بإجمالي عدد «116,366» عينة شملت «79,233» عينة بيولوجية و«37,133» عينة مضبوطة،.وحل مركز السموم بصحة جدة ثالثاً بـ «178,370» اختباراً و«61,075» عينة، ومركز صحة العاصمة المقدسة رابعاً بعدد «148,753» اختباراً و«51,859» عينة، بينما حل مركز مراقبة السموم خامساً بإجراء «115,797» اختباراً ومباشرة «46,552» عينة.وتقدم مراكز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية خدمات الرعاية الصحية في مجالها التخصصي والذي يشمل السموم والكيمياء الشرعية بالإضافة إلى المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية في الدولة.كما تقدم الخدمة التحليلية، وهو ما يميزها عن مثيلاتها بالعالم حيث لا تقدم هذه الخدمة في مراكز الاستشارات الطبية أو مراكز السموم، إضافة إلى خدمة السموم الإسعافية والسموم الشرعية.وترتبط مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بجميع الجهات الحكومية والخاصة عبر المنصة الوطنية «أوتار»؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.