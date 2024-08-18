السعودية | رابطة العالم الإسلامي تدشِّن برنامج “مكافحة العمى” ومشروع صندوق “التهاب الكبد الوبائي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشَّن معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, عدداً من المشروعات الإنسانية في جمهورية كينيا.

وتضمنت المشروعات برنامج “مكافحة العمى” في الجنوب الأفريقي، الذي تنفذه الرابطة بالشراكة مع مستشفى ليونز سايت فيرست للعيون، بحضور مسؤولي وزارة الصحة الكينية والمنظمات الإنسانية العاملة في أفريقيا.

ويشمل البرنامجُ إجراءَ عملياتٍ جراحية للمئات من المصابين بإعتام عدسة العين، إضافةً إلى فحص المرضى، وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

عقب ذلك، تفقَّد أمين عام رابطة العالم الإسلامي، مشروعَ تطوير الأحياء الفقيرة الذي تُشرفُ عليه ‫الرابطة‬ في كينيا مع عدد من شركائها الدوليين، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين، وقادة المنظمات الدولية والمجتمع المدني، حيث أعلنَ معاليه تَكفُّلَ الرابطة بنسب الاحتياج اللازم من الطاقة الشمسية.

وفي السياق ذاته، احتضنت جمهورية كينيا توقيع اتفاقيةِ تعاونٍ بين رابطة العالم الإسلامي وصندوق التهاب الكبد الوبائي، لتوفير تدابير الوقاية والعلاج والرعاية اللازمة للمصابين، هذا الداء الذي يُهدِّدُ حياةَ مئات الملايين في أنحاءِ العالَم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط