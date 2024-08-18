السعودية | أكثر من 400 ألف طالب وطالبة بتعليم مكة ينتظمون في مختلف المراحل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

انتظم أكثر من 400 ألف طالب وطالبة بتعليم مكة المكرمة، اليوم في المدارس بعد عودتهم من الإجازة المدرسية لنهاية العام، ليبدأوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد 1446هـ، وسط استعدادات متكاملة أعدتها إدارة تعليم المنطقة؛ من أجل تحقيق بيئة تعليمية حافلة بالنجاح والتفوق تحت عنوان “واصل شغفك”.

ودعت إدارة التعليم الطلاب والطالبات على الانضباط في الحضور من أجل بداية متميزة سمتها الجد والاجتهاد، وأكدت الإدارة على أن الانضباط مسؤولية مشتركة بين الإدارة وأولياء الأمور من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب من أجل انطلاقة قوية مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويتوزع الطلاب والطالبات في 15265 فصلًا في 1420 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية؛ حيث يقوم على تدريسهم 29140 معلمًا ومعلمة قاموا بتجهيز خططهم التعليمية والتربوية لاستقبال أبنائهم الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول وتفعيل اليوم الدراسي بكل جدية ونشاط، وسط ماتم تجهيزه من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومكاتبها التعليمية من استعدادات وفق خطط إستراتيجية؛ تهدف إلى ضمان سير العملية التربوية من بداية العام الدراسي الجديد، وتهيئة المدارس بكل ما تحتاجه.

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