السعودية | جامعة الملك سعود تُدشن بوابة الخريجين دعمًا للتحول الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يدشن مركز الخريجين التابع للشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الملك سعود غداً النسخة الثانية لبوابة الخريجين.

وتعد بوابة الخريجين الإلكترونية النافذة الرقمية التي تتيحها الجامعة في التواصل مع الجهات الوطنية لدعم التحول الرقمي من خلال فتح قنوات التواصل الإلكتروني عبر صفحاتها المتنوعة مع الخريجين ومجتمع الأعمال، لتعزيز انتمائهم ومشاركاتهم والمساعدة في نموهم وتمكينهم من المساهمة في تطوير برامج الجامعة بما يتواكب ويتلاءم مع متطلبات سوق العمل والإسهام في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح مدير مركز الخريجين الدكتور أنس بن محمد الشعلان، أن البوابة تهدف إلى بناء علاقة ارتباطية تفاعلية بين الجامعة وخريجيها وتعزيز الانتماء والتواصل فيما بينهم، وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتمكينهم من البحث عن فرص وظيفية تحقيقاً لرسالة الجامعة وأهدافها ورؤيتها.

وبيّن أن النسخة الثانية تأتي نتاجاً للنجاح الذي حققته بوابة الخريجين في نسختها الأولى التي أطلقت في عام 2022م، حيث شهدت إقبالاً متزايداً كبيراً في عدد المسجلين والمستفيدين من خدماتها من طلبة وخريجي الجامعة والجهات بمختلف القطاعات.

وأبدى الشعلان تطلع الجامعة لتكون حلقة وصل بين الخريجين والمجتمع، ومركزاً لالتقاء الطلبة بخريجي الجامعة والجهات في القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات والأفكار والخبرات بين الجامعة وخريجيها، وتنمية معارف الطلبة والخريجين وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتمكينهم من البحث عن الفرص التدريبية والوظيفية المقدمة من قبل أفضل الشركات والقطاعات والهيئات بشكل إلكتروني.

وأشار الدكتور الشعلان إلى أن التسجيل في بوابة الخريجين متاح عبر الرابط التالي: ‏https://alumnigate.ksu.edu.sa/ar/university/King-Saud-University/student-login .

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